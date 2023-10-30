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Захарова: киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы.
Захарова: киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте министерства.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — подчеркнула она.

По её словам, лишним доказательством этого является содержание заявлений Владимира Зеленского, а также та оперативность, с которой они появились. Она подчеркнула, что информационная диверсия киевских спецслужб носила «скоординированный характер».

«Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Ильёй Пономарёвым, ранее неоднократно вызывающе заявлявшем о желании нанести ущерб Российской Федерации», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022. Внесен в перечень террористов и экстремистов, по решению Росинформмониторинга от 25.01.2023.

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