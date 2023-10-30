Песков: Путин проведёт совещание о попытках Запада расколоть общество в России

Президент России Владимир Путин вечером 30 октября проведёт большое совещание о попытках Запада расколоть российское общество на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин всегда уделял и уделяет большое внимание данной теме.

Песков напомнил, что на прошлой неделе президент провёл обстоятельную встречу с руководителями конфессий России.

Он уточнил, что совещание состоится в очном формате ориентировочно в 19:00.

Также Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.