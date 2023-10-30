Песков: Путин проведёт совещание о попытках Запада расколоть общество в России
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Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин всегда уделял и уделяет большое внимание данной теме.
Песков напомнил, что на прошлой неделе президент провёл обстоятельную встречу с руководителями конфессий России.
Он уточнил, что совещание состоится в очном формате ориентировочно в 19:00.
Также Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.