Цена «деоккупации»: как Telegram-канал «Утро Дагестан» связан с политиком Пономарёвым

Как стало известно RT, администратора Telegram-канала «Утро Дагестан», призвавшего к акции в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар. Он живёт в Махачкале и получил за свою деятельность 30 тыс. рублей в криптовалюте. Канал призывает «деоккупировать» Дагестан, связан с проукраинскими деятелями через экс-депутата Илью Пономарёва* и берёт интервью у командира «дагестанского» подразделения ВСУ. RT изучил, как устроен механизм по раскачиванию истерии.

С середины октября Telegram-канал «Утро Дагестан» активно распространял информацию о конфликте Израиля и ХАМАС. Уже тогда он готовил аудиторию к массовым акциям — призывал выходить в поддержку Палестины.

Канал открыто выступает против Москвы — под слоганом «Для тех, кто против» публикуются материалы с критикой «оккупационной российской власти». Ресурс утверждает, в частности, что Дагестан «оккупирован» Россией.





Цена вопроса

Природа таких утверждений проясняется после того, как становятся известны детали: канал имеет связи в ВСУ.

6 июня 2023 года «Утро Дагестан» опубликовал интервью с одним из действующих офицеров ВСУ Ахмедом Ахмедовым — заместителем командира так называемого батальона им. имама Шамиля.

Это подразделение внутри ВСУ объединено по национальному признаку и состоит из дагестанцев, воюющих против армии РФ. Одновременно Ахмедов называет себя «президентом конгресса народов Дагестана» на Украине.

Известно, что люди, связанные с администрацией канала, ходят в одну из старейших мечетей Дагестана — Центральную мечеть на улице Малыгина в Махачкале. Один из администраторов канала снял ролик с выступлением имама этой мечети. 22 июля имам вынес каналу такфир — обвинение в неверии.

В другом ролике, выложенном на YouTube-платформе «Утро Дагестан», есть имя одного из авторов: микрофон во время видеозвонка включён у пользователя по имени Анвар.

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За свою деятельность Анвар получает деньги. Как выяснила редакция, «Утро Дагестан» завёл два криптовалютных кошелька — в валютах биткоин и USDT (цифровой аналог доллара).

30 октября на долларовый кошелёк пришло $100, а до этого в течение сентября-октября его биткоин-счёт пополнился эквивалентом $200. Таким образом, за последнее время администрация Telegram-канала получила эквивалент 30 тыс. рублей.

Иноагент в изгнании



Как свидетельствуют различные источники, Telegram-канал «Утро Дагестан» может быть связан с бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым — иноагентом, обвиняемым в распространении фейков о действиях российской армии и участии в нежелательной организации.

После начала спецоперации Пономарёв напомнил о себе тем, что публично призывал к вооружённому восстанию против властей в РФ и объявил себя лидером так называемого правительства России в изгнании.

Он отметился также тем, что сформировал карту, на которой Россия разделена на несколько автономных областей.



Но самое главное — как сообщал RT, Пономарёв является публичным лицом и называет себя «политическим лидером» радикальных националистических подразделений ВСУ — «Легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Национальной республиканской армии».

По его словам, которым, однако, не нашлось подтверждения, его отряды состоят из россиян и активно занимаются подготовкой диверсий на территории России, а также воюют на стороне Украины.

После теракта, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, Илья Пономарёв сделал ничем не подтверждённое заявление, что это нападение готовили подконтрольные ему боевики группировки «Национальная республиканская армия».

Как сообщал RT со ссылкой на ФСБ, исполнительница теракта (её вина доказана следственными органами) Дарья Трепова** была завербована в одну из таких подпольных ячеек.

За выполнение заданий от своих кураторов из ВСУ она получала по 20 тыс. рублей в месяц в криптовалюте. Одним из таких заданий было принести статуэтку с взрывным устройством на творческий вечер Владлена Татарского.

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И хотя за теракты на территории РФ Пономарёв брал ответственность на себя, от проявлений антисемитизма в Махачкале он поспешил откреститься. После прорыва на территорию аэропорта экс-депутат и администраторы «Утро Дагестан» практически одновременно опубликовали посты, опровергающие свою связь.



То, как активно канал открещивается от связи с Ильёй Пономарёвым, и посты самого Пономарёва могут свидетельствовать, наоборот, об их тесной связи, говорит RT на условиях анонимности политолог, консультировавший кандидатов на выборах различных уровней.



«То, как развивалась ситуация, очень похоже на классическую информационную кампанию, — отметил он. — Шёл разгон темы через основной канал и другие оппозиционные, возможно находящиеся в одной связке».



Любая информационная кампания имеет чёткие этапы, тематический план, объясняет политолог. Например, в такую-то дату должны быть опубликованы материалы, связанные с темой, дискредитирующие или хвалящие нужные авторам объекты. На следующий день «чёрные пиарщики» могут запланировать митинг, на который сгонят нанятую массовку, и это осветят независимые СМИ, потому что будут думать, что всё происходит естественным образом.



«Так и здесь, — продолжает собеседник. — Авторы канала уже анонсировали некий «общекавказский сбор», к которому обещали привлечь и жителей Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Это может стать следующей фазой проводимой информационной кампании, которая не обойдётся без публичного внимания».



Связь с Пономарёвым прослеживается ещё и через деятельность последнего — тот сразу после начала СВО основал Telegram-канал «Утро Февраля», а впоследствии открыл во Франции одноимённый русскоязычный медиапроект под видом НКО.

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У Telegram-канала «Утро Дагестан» даже называние схожее. Он был создан в апреле 2023-го.



Согласно сервисам Telegram-аналитики, посты канала регулярно цитирует издание-иноагент SOTA, предположительно связанное с Михаилом Ходорковским***, а также другие проукраинские издания.

Учитывая сотрудничество Пономарёва с ЦИПсО, его публично постулируемые идеи расшатывания политической обстановки изнутри России, слова о «спящих агентах», которые действуют в РФ в интересах ВСУ, создание практически одноимённого Telegram-канала в Дагестане видится реализацией тех задач, которые ставят перед Пономарёвым его кураторы.



Сам Илья Пономарёв на вопросы нашего корреспондента о его связях с Telegram-каналом «Утро Дагестан» не ответил.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022. Внесен в перечень террористов и экстремистов, по решению Росинформмониторинга от 25.01.2023.



** Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 28.04.2023.



*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.



