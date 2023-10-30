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RT: наряды полиции в аэропорту Махачкалы усилили ещё до начала беспорядков

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Министерство внутренних дел Дагестана усилило 29 октября наряды полиции в аэропорту Махачкалы ещё в 13:00, до начала беспорядков, на место были направлены 30 сотрудников.
RT: наряды полиции в аэропорту Махачкалы усилили ещё до начала беспорядков
  • РИА Новости

По данным источника RT в правоохранительных органах, до этого в полицию поступило обращение от жительницы Москвы, которая заметила, что в сети появилось большое число сообщений с призывами о выдворении израильских граждан из Дагестана.

Вечером, когда численность толпы превысила 1,2 тыс. человек, к аэропорту было дополнительно отправлено порядка 500 сотрудников правоохранительных органов из соседних населённых пунктов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины.

В связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

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