RT: наряды полиции в аэропорту Махачкалы усилили ещё до начала беспорядков

Министерство внутренних дел Дагестана усилило 29 октября наряды полиции в аэропорту Махачкалы ещё в 13:00, до начала беспорядков, на место были направлены 30 сотрудников.

По данным источника RT в правоохранительных органах, до этого в полицию поступило обращение от жительницы Москвы, которая заметила, что в сети появилось большое число сообщений с призывами о выдворении израильских граждан из Дагестана.

Вечером, когда численность толпы превысила 1,2 тыс. человек, к аэропорту было дополнительно отправлено порядка 500 сотрудников правоохранительных органов из соседних населённых пунктов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины.

В связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.