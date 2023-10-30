Рейсы из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу временно направят в другие города России
Рейсы из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно направят в другие города России.
- Gettyimages.ru
- © surveace
Об этом информирует Росавиация.
Речь идёт о рейсах авиакомпаний «Азимут» и Red Wings.
Также Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе после произошедших накануне беспорядков.
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