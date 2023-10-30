Рейсы из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу временно направят в другие города России

Рейсы из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу временно направят в другие города России.

Gettyimages.ru

© surveace

Об этом информирует Росавиация. Речь идёт о рейсах авиакомпаний «Азимут» и Red Wings. Также Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе после произошедших накануне беспорядков.