Источник: в Москве и регионах России проходят обыски у соратников экс-депутата Пономарёва
- РИА Новости
Как сообщил собеседник, обыски проходят у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Ганжарова в Москве, а также у экс-политиков Бориса Коновалова и Соломона Гинзбурга.
Источник RT 18 мая также сообщал об обысках в нескольких регионах у членов созданной Пономарёвым структуры «Съезд народных депутатов»**.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.
** Организация признана нежелательной на территории России по решению Генпрокуратуры от 28.04.2023.