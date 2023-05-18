У соратников экс-депутата Госдумы Пономарёва проходят обыски
- РИА Новости
Причиной обысков является сотрудничество с Пономарёвым, который создал за границей, предположительно, при участии польских и украинских спецслужб, «новый парламент России».
Силовики провели обыски у членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также у главреда издания «Ладога.ру» Александра Калинина.
По данным правоохранительных органов, они приняли участие в заседаниях съезда.
Ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинское вооружённое формирование «Легион «Свобода России»**.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.
** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.