У соратников экс-депутата Госдумы Пономарёва проходят обыски

Обыски проходят в нескольких регионах России у членов созданной экс-депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым* структуры «Съезд народных депутатов», сообщил источник RT.

Причиной обысков является сотрудничество с Пономарёвым, который создал за границей, предположительно, при участии польских и украинских спецслужб, «новый парламент России».

Силовики провели обыски у членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Нодари Хананашвили, а также у главреда издания «Ладога.ру» Александра Калинина.

По данным правоохранительных органов, они приняли участие в заседаниях съезда.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинское вооружённое формирование «Легион «Свобода России»**.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

** «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.