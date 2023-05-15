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Росфинмониторинг включил в перечень террористов украинский «Легион «Свобода России»

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Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов украинское вооружённое формирование «Легион «Свобода России»*.
Росфинмониторинг включил в перечень террористов украинский «Легион «Свобода России»
  • AP

Название соответствующей организации содержится в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

В марте Верховный суд России признал террористическим и запретил в России украинский «Легион «Свобода России».

В ноябре 2022 года Росфинмониторинг внёс леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона»** в перечень террористов и экстремистов.

*«Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.

** «Народная самооборона» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению суда от 12.09.2022.

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