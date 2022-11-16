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Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов движение «Народная самооборона»

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Росфинмониторинг внёс леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона»* в перечень террористов и экстремистов.
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов движение «Народная самооборона»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона», — говорится в соответствующем перечне.

В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию «Народная самооборона» и запретил её деятельность в Российской Федерации.

* «Народная самооборона» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

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