Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов движение «Народная самооборона»

Росфинмониторинг внёс леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона»* в перечень террористов и экстремистов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона», — говорится в соответствующем перечне.

В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию «Народная самооборона» и запретил её деятельность в Российской Федерации.

* «Народная самооборона» — организация признана террористической и запрещена на территории России.