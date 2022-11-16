Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов движение «Народная самооборона»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Межрегиональное леворадикальное анархистское движение «Народная самооборона», — говорится в соответствующем перечне.
В сентябре Челябинский областной суд признал террористической анархистскую организацию «Народная самооборона» и запретил её деятельность в Российской Федерации.
* «Народная самооборона» — организация признана террористической и запрещена на территории России.