ФСБ: к убийству Татарского причастна агентура спецслужб Украины среди оппозиционеров

Организаторами теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский, были спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Теракт произошёл 2 апреля в одном из кафе Петербурга.

«Организаторами теракта 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Фомин Максим (Владлен Татарский) и получили ранения более 50 человек, являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что руководители экстремистской организации, являющейся также иноагентом, «Фонд борьбы с коррупцией»* неоднократно призывали к ведению подрывной деятельности в России ради изменения конституционного строя страны.

В их отношении СК России возбуждены и расследуются уголовные дела за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности (статьи 205.2 и 280 УК России), в рамках которых они объявлены в розыск.

Как отметили в спецслужбе, устроившая теракт Дарья Трепова была сторонницей «идеологии Навального» и участником проекта ФБК «Умное голосование».

«Её защиту осуществляет адвокат Даниил Берман, ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба А. Навального Л. Чанышевой, участницы феминистской группы Pussy Riot М. Алёхиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Э. Гершковича», — отмечается в сообщении ФСБ.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что спецслужбе вместе с СК России удалось установить личность соучастника теракта в Петербурге.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.