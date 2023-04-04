Обвиняемая в совершении теракта Дарья Трепова арестована

Басманный суд Москвы принял решение об аресте Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать Дарье Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2023 года», — объявил судья.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Девушка подозревается в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

По словам Треповой, статуэтку, которая взорвалась в кафе, она получила в Москве.

Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. В результате теракта был убит Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.