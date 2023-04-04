Минздрав: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 40

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40.

Об этом сообщили в Минздраве России.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек», — говорится в сообщении Минздрава.

Уточняется, что среди пострадавших трое несовершеннолетних.

В больницах остаются 25 человек.

Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.