Минздрав: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге возросло до 40
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минздраве России.
«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек», — говорится в сообщении Минздрава.
Уточняется, что среди пострадавших трое несовершеннолетних.
В больницах остаются 25 человек.
Ранее сообщалось о 32 пострадавших.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.