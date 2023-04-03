Власти Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе Татарского 1 млн рублей

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Власти Санкт-Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе военкора Владлена Татарского 1 млн рублей.
Власти Петербурга выплатят семье погибшего при взрыве в кафе Татарского 1 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Правительством Санкт-Петербурга принято решение о выплате социальной помощи семье погибшего 1 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Тяжело раненным выплатят по 500 тыс. рублей, остальным пострадавшим — по 250 тыс.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

В Министерстве здравоохранения России уточнили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32. Восемь пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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