Минздрав: после взрыва в кафе в Петербурге восемь человек находятся в тяжёлом состоянии

После взрыва в кафе в Санкт-Петербурге восемь человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.

«В больницах восемь человек остаются в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что девять человек были отпущены на амбулаторное лечение.

В Министерстве здравоохранения России ранее уточнили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.