Минздрав: после взрыва в кафе в Петербурге восемь человек находятся в тяжёлом состоянии
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Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.
«В больницах восемь человек остаются в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести и удовлетворительном», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что девять человек были отпущены на амбулаторное лечение.
В Министерстве здравоохранения России ранее уточнили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.