Дарья Трепова объяснила на допросе, что взорвавшуюся статуэтку получила в Москве

Задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова, которая принесла статуэтку в кафе на Университетской набережной, рассказала, что получила её в Москве. Об этом информирует «Фонтанка».

По предварительной информации, упаковку со взрывоопасным предметом Трепова получила от таксиста.

Как пишет издание, в бюст могла быть зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.

Ранее уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского было переквалифицировано на статью о теракте.

Татарский погиб в результате взрыва в одном из кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.