Дарья Трепова объяснила на допросе, что взорвавшуюся статуэтку получила в Москве

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Задержанная по подозрению в причастности к убийству военкора Владлена Татарского Дарья Трепова, которая принесла статуэтку в кафе на Университетской набережной, рассказала, что получила её в Москве. Об этом информирует «Фонтанка».
Дарья Трепова объяснила на допросе, что взорвавшуюся статуэтку получила в Москве
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

По предварительной информации, упаковку со взрывоопасным предметом Трепова получила от таксиста.

Как пишет издание, в бюст могла быть зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.

Ранее уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского было переквалифицировано на статью о теракте.

Татарский погиб в результате взрыва в одном из кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.

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