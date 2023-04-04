Дарья Трепова объяснила на допросе, что взорвавшуюся статуэтку получила в Москве
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
По предварительной информации, упаковку со взрывоопасным предметом Трепова получила от таксиста.
Как пишет издание, в бюст могла быть зашита симка, а бомба была активирована на расстоянии.
Ранее уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского было переквалифицировано на статью о теракте.
Татарский погиб в результате взрыва в одном из кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля.