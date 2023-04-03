Дело об убийстве военкора Татарского переквалифицировано на статью о теракте

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Уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировано на статью о теракте.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК России (террористический акт)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, планирование и организация совершённого преступления осуществлялись с Украины.

В рамках расследования уголовного дела задержана Дарья Трепова.

На допросе Трепова заявила, что задержана за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».

Подробнее — в материале RT.

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