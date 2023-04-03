Были проблемы с законом: что известно о задержанной после убийства военкора Дарье Треповой

Задержанная по подозрению в причастности к убийству Дарья Трепова была сторонницей ФБК*, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Как выяснил RT, ранее девушку привлекали к ответственности за участие в акциях в поддержку ФБК. Кроме того, по данным СМИ, она перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования. На допросе Трепова заявила, что задержана за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского». Как сообщили в НАК, теракт в Санкт-Петербурге организовали украинские спецслужбы.

Теракт в отношении военкора Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами, сообщает Национальный антитеррористический комитет России.

Как отметили в ведомстве, для осуществления нападения организаторы привлекли агентуру «из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией* Навального», сторонницей которого была задержанная Дарья Трепова.

Ранее RT рассказывал о подпольной сети, которую удалось создать в России экстремистской организации ФБК во главе с оппозиционером Леонидом Волковым**. По данным источников RT, на весну 2023 года в подполье участвуют несколько тысяч завербованных человек.

26-летнюю Дарью Трепову задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Девушку разыскивали со вчерашнего вечера, она была объявлена в федеральный розыск. По словам источника RT, подозреваемую задержали в районе станции метро «Парнас». С собой у неё были билеты в Узбекистан.

Ранее силовики провели обыски в квартирах, связанных с Треповой. Несколько человек из её окружения были опрошены.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной Street Food Bar №1 прогремел взрыв. В это время там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. По предварительной версии, взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую журналисту вручила одна из участниц вечера — Дарья Трепова.

По словам очевидцев, ближе к концу мероприятия девушка рассказала, что является художницей и хочет подарить Татарскому статуэтку, которую она сделала сама. Один из посетителей вечера рассказал RT, что военкор узнал Трепову и поздоровался с ней. Спустя пять — десять минут после этого произошёл взрыв.

Владлен Татарский скончался на месте. Ему было 40 лет. По последним данным, всего пострадали 32 человека.

Поддерживала ФБК

Как выяснил RT, Дарья Трепова родилась в Санкт-Петербурге и занималась живописью — окончила художественную школу в городе Пушкине. Также она получила диплом экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

За последние четыре года у родителей Треповой скопились большие долги за коммунальные платежи. Задолженность вместе с пенями составляет 177 315 рублей плюс исполнительский сбор в размере 12,4 тыс. рублей.

У самой девушки также были проблемы с законом из-за участия в несанкционированных митингах. Так, в начале 2021 года её задерживали на акциях в поддержку ФБК. «Известия» со ссылкой на анонимные источники сообщают, что девушка перечисляла экстремистской организации добровольные пожертвования.

24 февраля прошлого года Трепова участвовала в митингах против спецоперации на Украине, её задержали и привлекли к административной ответственности (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Суд назначил ей наказание в виде административного ареста на десять суток.

В соцсетях девушка состоит как минимум в двух группах, связанных с алкоголизмом и наркоманией, а также интересовалась темой онкологии и ЛГБТ.

В Twitter Трепова вела аккаунт под ником Даша Тыковка. Спустя два дня после объявления частичной мобилизации она сообщила, что осознанно решила остаться в России и не уезжать за рубеж.

«Езжай, езжай за свою границу, а я здесь сгнию, удобрю землю. Вернёшься через пару лет — на моём месте самыми наливными яблочками похрустишь. Это осознанный выбор», — добавила она.

Кроме того, девушка признавалась, что часто думает о суициде, но учится с этим бороться.

«Я думаю о самоубийстве от 20 до 150 раз в день, — писала она 7 октября прошлого года. — Я круто научилась с этим справляться… Когда накатывает, я думаю, что если захочу, то сделаю это завтра… А к завтра уже обычно и не хочется».

Трепова была замужем за членом Либертарианской партии и подписантом движения «Свободу Навальному» Дмитрием Рыловым. Вместе с ней он участвовал в так называемом умном голосовании. Сейчас мужчина скрывается за границей от частичной мобилизации.

Знакомые Дарьи рассказали журналистам, что её брак с Рыловым, скорее всего, был фиктивным. По их словам, «свадьба была ради шутки», молодые люди не поддерживали контакт.

Рылов заявил, что не в курсе того, чем занималась Дарья в последнее время. При этом он подчеркнул, что сама девушка «никогда бы не смогла сделать что-то подобное по своей воле», имея в виду участие в теракте.

В комментарии для SVTV News мужчина сказал, что Трепова считает недопустимыми «подобные действия». Он думает, что девушка не понимала, для чего именно нужна статуэтка, которую она вручила военкору.

«Просто использовали и подставили»

По данным RT, долгое время Трепова работала в винтажном магазине в Санкт-Петербурге. Но несколько месяцев назад она уволилась и уехала в Москву. В столице девушка зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в сферах производства одежды, покупки и продажи собственного недвижимого имущества и работы в области компьютерных технологий.

Знакомые Треповой рассказывают, что она несколько дней назад снова объявилась в Санкт-Петербурге и сообщила, что скоро уедет из страны. При этом разным людям из своего окружения она называла разные города, в том числе Тбилиси и Киев.

По данным силовиков, Трепова остановилась в квартире своего знакомого на Васильевском острове. В сети была опубликована её переписка с близкой подругой, которой Трепова рассказала, что собирается улететь из страны, и пригласила проводить её в аэропорту Пулково.

По данным СМИ, через пару часов после взрыва подругу Дарьи и её мать опросили следователи. Женщины рассказали, что не заметили в поведении девушки ничего подозрительного, а в её квартире, где она остановилась, внимание привлекли разве что несколько бюстов, похожих на тот, что она подарила Татарскому.

Подруга Треповой рассказала, что последний раз видела её утром 2 апреля, когда они вместе завтракали. В течение дня девушки переписывались на обыденные темы. Когда вечером стало известно о подозрениях в отношении Дарьи, подруга написала ей. Та ответила, что её подставили: «Я могла там погибнуть, лучше бы я там погибла, меня подставили».

СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что об этом же Трепова заявила во время задержания. Девушка якобы кричала, что её «просто использовали и подставили».

На опубликованном МВД видео допроса девушка говорит, что её задержали за «пребывание на месте убийства Владлена Татарского».



* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.