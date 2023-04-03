НАК: теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Совершённый 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины», — говорится в заявлении.
Ранее в СК сообщили о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.