НАК: теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины

Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Совершённый 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины», — говорится в заявлении.

Ранее в СК сообщили о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.