В СК сообщили о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского

В СК России сообщили о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, в Санкт-Петербурге.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — указывается в заявлении.

Ранее МВД России объявило в розыск Трепову.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.