В СК сообщили о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — указывается в заявлении.
Ранее МВД России объявило в розыск Трепову.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.