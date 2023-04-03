МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Татарского в Петербурге

МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, в Санкт-Петербурге.

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Соответствующая информация размещена в базе ведомства. 2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.