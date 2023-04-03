МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Татарского в Петербурге
МВД России объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, в Санкт-Петербурге.
- Gettyimages.ru
Соответствующая информация размещена в базе ведомства.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.
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