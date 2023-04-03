«С привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с ФБК»: НАК сообщил о причастности Украины к теракту в Петербурге

Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в центре Санкт-Петербурга, задержали, сообщили в СК. С ней проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы совершённого преступления. Как отметили в НАК, девушка была активной сторонницей ФБК*, а сам теракт был спланирован украинскими спецслужбами. При этом Трепова в ходе допроса призналась, что принесла в кафе статуэтку, «которая взорвалась». Напомним, что, по данным Минздрава России, в результате взрыва погиб один человек — военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, пострадали 32 человека, десять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Утром 3 апреля в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, а ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

«С ней проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершённого преступления. Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Напомним, что сразу после случившегося Следственный комитет возбудил дело по факту убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). После этого Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль центрального аппарата СК.

При этом информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга был спланирован спецслужбами Украины.

«Установлено, что совершённый 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова», — говорится в сообщении.

В НАК добавили, что расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

В свою очередь, пресс-служба МВД России опубликовала видео допроса Дарьи Треповой.

«За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», — сказала девушка.

Отвечая на вопрос о том, кто ей передал статуэтку, она попросила дать ей время: «Можно я попозже расскажу?»

МВД России опубликовало видео допроса Дарьи Треповой

Напомним, что незадолго до взрыва Татарскому подарили статуэтку. Об этом RT рассказал очевидец событий в кафе Николай.

При этом источник RT полагает, что Дарью Трепову могли использовать втёмную. По его словам, такую версию рассматривают следователи.

Максим Фомин (более известный по псевдониму Владлен Татарский) родился в Макеевке Донецкой области, в 2014-м вступил в ополчение, а позднее получил известность благодаря освещению событий в Донбассе. В последующие годы он написал несколько книг, в том числе «Война» и «Бег».

«Киевский режим поддерживает террористические действия»

Официальный представитель Кремля также назвал произошедшее терактом.

«Сейчас идёт активная фаза следствия, мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в любом случае наберёмся терпения и дождёмся заявлений наших спецслужб, которые работают там. Есть данные, судя по заявлению НАК, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта, а, естественно, это является терактом», — заявил Дмитрий Песков.

Он также объяснил, почему существует вероятность того, что к произошедшему причастны представители киевского режима, в частности, напомнив об убийстве Дарьи Дугиной.

«Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция», — добавил пресс-секретарь президента России.

Песков пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким Фомина.

Согласно данным Минздрава РФ, в результате инцидента пострадали 32 человека, один погиб. При этом состояние десяти пострадавших оценивается как тяжёлое, 16 человек находятся в состоянии средней тяжести, в том числе 14-летняя девочка.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Владимир Путин «был незамедлительно проинформирован» относительно теракта в Санкт-Петербурге.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.