RT выяснил, что супруг Дарьи Треповой скрывается за границей от частичной мобилизации

RT выяснил, что супруг Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к убийству в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, скрывается за границей от частичной мобилизации.

По имеющимся данным, супруг Треповой Дмитрий Рылов является также членом Либертарианской партии, подписантом движения «Свободу Навальному» и участником так называемого умного голосования.

Уточняется, что Рылов вместе с Треповой был на антивоенном митинге 25 февраля прошлого года, где их задержали на девять и десять суток. Сама Трепова также сторонница оппозиционных движений и участница «умного голосования».

Среди подписок девушки было множество СМИ-иноагентов. Также она интересовалась новостями ЛГБТ и читала группы про алкоголизм и наркоманию.

Ранее в СК сообщили о задержании Треповой.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.