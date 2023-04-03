RT выяснил, что супруг Дарьи Треповой скрывается за границей от частичной мобилизации
- РИА Новости
По имеющимся данным, супруг Треповой Дмитрий Рылов является также членом Либертарианской партии, подписантом движения «Свободу Навальному» и участником так называемого умного голосования.
Уточняется, что Рылов вместе с Треповой был на антивоенном митинге 25 февраля прошлого года, где их задержали на девять и десять суток. Сама Трепова также сторонница оппозиционных движений и участница «умного голосования».
Среди подписок девушки было множество СМИ-иноагентов. Также она интересовалась новостями ЛГБТ и читала группы про алкоголизм и наркоманию.
Ранее в СК сообщили о задержании Треповой.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.