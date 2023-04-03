МВД: подозреваемую в причастности к убийству Татарского задержали на съёмной квартире
Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, задержали на съёмной квартире.
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Ранее МВД России объявило в розыск Трепову.
3 апреля в СК сообщили о задержании Треповой.
Источник RT рассказал, что Дарью Трепову задержали в районе станции метро «Парнас».
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