Источник RT: Дарью Трепову могли использовать втёмную при убийстве Татарского

Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, могла быть использована злоумышленниками «втёмную».

Об этом RT рассказал источник.

«Использовали втёмную: попросили передать [коробку с бюстом, в котором могла быть взрывчатка] — и всё», — сказал собеседник.

Ранее в СК сообщили о задержании Дарьи Треповой. Позднее МВД России опубликовало видео с её допросом.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.