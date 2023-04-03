Источник RT: Дарью Трепову могли использовать втёмную при убийстве Татарского

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Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве в Санкт-Петербурге военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, могла быть использована злоумышленниками «втёмную».
Источник RT: Дарью Трепову могли использовать втёмную при убийстве Татарского
  • РИА Новости

Об этом RT рассказал источник.

«Использовали втёмную: попросили передать [коробку с бюстом, в котором могла быть взрывчатка] — и всё», — сказал собеседник.

Ранее в СК сообщили о задержании Дарьи Треповой. Позднее МВД России опубликовало видео с её допросом.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.

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