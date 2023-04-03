Дело о взрыве в кафе Петербурга передали в центральный аппарат СК

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Уголовное дело по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.
Дело о взрыве в кафе Петербурга передали в центральный аппарат СК
  • © Следственный комитет РФ

«Уголовное дело по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», — говорится в сообщении ведомства. 

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ход расследования поставлен на контроль главой СК Александром Бастрыкиным.

В Министерстве здравоохранения России ранее уточнили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32. По последним данным, восемь человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.

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