Дело о взрыве в кафе Петербурга передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России.

«Уголовное дело по факту взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ход расследования поставлен на контроль главой СК Александром Бастрыкиным.

В Министерстве здравоохранения России ранее уточнили, что число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 32. По последним данным, восемь человек находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит.