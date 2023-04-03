Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву, при котором погиб военкор Татарский

Член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский и в причастности к которому подозревается его жена Дарья Трепова. Взрыв произошёл в воскресенье, 2 апреля. В результате, по последним данным, пострадали 32 человека.

«Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлён о них», — цитирует РИА Новости сообщение партии.

Ранее RT выяснил, что супруг Дарьи Треповой скрывается за границей от частичной мобилизации.

Как стало известно, Рылов вместе с Треповой был на антивоенном митинге 25 февраля прошлого года, где их задержали на девять и десять суток. Сама Трепова — также сторонница оппозиционных движений и участница «умного голосования».

3 апреля МВД и СК сообщили о задержании Треповой. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сотрудники правоохранительных органов установят мотивы девушки. ФАН сообщает, что для этого проведут необходимые следственные действия. Также будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения.