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Источник: команда Навального создала в России подпольную сеть активистов

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RT
Как сообщил RT источник в российских правоохранительных органах, в рамках анонсированного оппозиционером Леонидом Волковым* нового проекта перезапуска региональных штабов команде ФБК** удалось создать в России разветвлённую подпольную сеть активистов численностью в несколько тысяч человек.
Источник: команда Навального создала в России подпольную сеть активистов
  • РИА Новости

Источник RT рассказал, как сторонники Алексея Навального вербуют активистов.

По его словам, сначала зарубежные структуры ФБК собирают открытую информацию о кандидате, затем его долго проверяет собственная служба безопасности.

Только после уверенности в том, что человек не выдаёт себя за другого и действительно придерживается оппозиционных взглядов, активисты фонда знакомят его с деятельностью подпольного штаба.

В дальнейшем новобранцы поступают в распоряжение Леонида Волкова и выполняют поставленные им задачи в российских регионах. 

Коммуникация подпольного актива происходит с помощью сервисов даркнета и различных систем передачи электронных шифрованных сообщений. При этом ФБК старается уйти от каких-либо финансовых обязательств перед новой сетью своих активистов — их предполагается использовать исключительно на идейной основе.

По данным источника RT в российских правоохранительных органах, Волков и его окружение запланировали активно использовать подпольную сеть в региональной кампании единого дня голосования в сентябре 2023 и президентской кампании 2024 года. 

Формат работы на этих электоральных кампаниях, по задумке Волкова, не предполагает массовых публичных акций. Вместо этого активисты будут расклеивать листовки, выкладывать в интернет компромат на кандидатов в местные законодательные собрания, устраивать онлайн-выступления. 

Репетицией одной из подобных акций стало расклеивание во Владимирской области листовок с персональными данными руководства колонии, где отбывает срок Алексей Навальный.

Как сообщал ранее RT, в начале марта Волков стал одним из основных фигурантов скандала о письме в защиту сооснователей «Альфа-Групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. В ответ на критику оппозиционер объявил о готовности покинуть пост главы ФБК.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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