Песков: киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Татарского
- РИА Новости
«Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция», — сказал Песков.
Ранее он отметил, что российского президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.
Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами.
В результате взрыва, по последним данным, пострадали 32 человека.