Песков: киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством Татарского

Киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством военкора Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года, поэтому и проводится специальная военная операция, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал теракт в Санкт-Петербурге 2 апреля. Взрыв произошёл в одном из кафе.

«Это режим, который поддерживает террористические действия, это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет начиная с 2014 года, именно поэтому проводится специальная военная операция», — сказал Песков.

Ранее он отметил, что российского президента Владимира Путина незамедлительно проинформировали о взрыве в кафе в Санкт-Петербурге.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что совершённый теракт в отношении военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, был спланирован украинскими спецслужбами.

В результате взрыва, по последним данным, пострадали 32 человека.