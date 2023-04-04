Следственный комитет предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта

Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Девушка подозревается в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала её военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский», — сообщил СК.

Треповой инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК (террористический акт, совершённый организованной группой, повлёкший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершённое организованной группой).

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

В результате теракта был убит военкор Владлен Татарский. Ещё 40 человек пострадали.