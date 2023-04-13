ФСБ: соучастником убийства военного журналиста Татарского был украинец Юрий Денисов

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что спецслужбе вместе с СК России удалось установить личность соучастника теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный также как Владлен Татарский.

«Установлено, что убийство М. Фомина вместе с Д. Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий 1987 года рождения, который посредством сервиса экспресс-доставки через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора», — сообщили в ЦОС.

Как удалось выяснить ФСБ, Денисов, выполняя задание спецслужб Украины, в феврале 2023 года приехал в Россию из Киева через территорию Латвии. В его обязанности входил сбор сведений об образе жизни и местах посещения военкора.

После совершения теракта 3 апреля Денисов покинул Россию. Он отправился в Турцию транзитом через Армению. Инициирована процедура его объявления в международный розыск.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.