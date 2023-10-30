Путин прокомментировал попытки инициировать погромы в России
- РИА Новости
«Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера... А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов», — сказал Путин во время совещания по ситуации в Дагестане.
По его словам, неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России.
«Мрак да и только. По-другому и сказать невозможно!» — заявил Путин.
Ранее Путин сказал, что Соединённые Штаты используют одураченных людей на территории Украины для достижения собственных целей.