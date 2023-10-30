Путин заявил, что США используют одураченных людей на Украине для своих целей
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- © Mikhail Metzel / Kremlin Pool
Как отметил глава государства, Вашингтон намерен добиться стратегического поражения России на поле боя.
«Для этого они используют одураченных ими на протяжении десятилетий людей на территории Украины», — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что Россия, сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, укрепляет позиции всех тех, кто борется за свои независимость и суверенитет.
Ранее Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.