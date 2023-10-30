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Путин заявил, что США используют одураченных людей на Украине для своих целей

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Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты используют одураченных людей на территории Украины для достижения собственных целей.
Путин заявил, что США используют одураченных людей на Украине для своих целей
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel / Kremlin Pool

Как отметил глава государства, Вашингтон намерен добиться стратегического поражения России на поле боя. 

«Для этого они используют одураченных ими на протяжении десятилетий людей на территории Украины», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Россия, сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, укрепляет позиции всех тех, кто борется за свои независимость и суверенитет. 

Ранее Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.

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