Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты используют одураченных людей на территории Украины для достижения собственных целей.

Как отметил глава государства, Вашингтон намерен добиться стратегического поражения России на поле боя.

«Для этого они используют одураченных ими на протяжении десятилетий людей на территории Украины», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Россия, сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, укрепляет позиции всех тех, кто борется за свои независимость и суверенитет.

Ранее Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.