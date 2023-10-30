Путин назвал элиты в США главными бенефициарами нестабильности в мире

Российский президент Владимир Путин назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.

Об этом он сказал в ходе совещания в связи с событиями в Дагестане.

«Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и других регионов мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую, нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности», — заявил Путин.

По его словам, они извлекают из этой нестабильности «свою кровавую ренту».