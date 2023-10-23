«Это ещё не предел»: курс доллара впервые с середины сентября опустился ниже 95 рублей

На торгах в понедельник, 23 октября, курс доллара на Мосбирже впервые с середины сентября опускался почти до 94 рублей. При этом стоимость евро падала ниже 100 рублей, а юаня — до 12,86 рубля. Наблюдаемую динамику эксперты объясняют приближением налогового периода, а также решением Владимира Путина обязать ряд экспортёров продавать значительную часть валютной выручки на рынке. Кроме того, по мнению аналитиков, дополнительную поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и ожидания очередного подъёма ключевой ставки ЦБ. Как на этом фоне могут измениться валютные курсы в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 23 октября, курсы иностранных валют на Московской бирже опускались до минимального уровня почти за полтора месяца. Так, во время торгов доллар дешевел на 1,15%, до 94,22 рубля, евро — на 0,93%, до 99,92 рубля, а юань — на 1,11%, до 12,86 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё 12 сентября.

«Укрепление рубля связано с ожиданием больших продаж валюты от экспортёров, а также с налоговыми поступлениями от энергетических компаний. В октябре нефтяники должны уплатить квартальный налог на дополнительный доход», — рассказал RT управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Поясним, что для уплаты налогов в бюджет компаниям-экспортёрам приходится в больших объёмах продавать валютную выручку на рынке и покупать рубли. В результате высокий спрос на российскую валюту обычно приводит к её удорожанию относительно американской, европейской и китайской.

Кроме того, ранее президент России Владимир Путин обязал ряд крупных компаний продавать на рынке дополнительные объёмы валютной выручки для укрепления рубля. Указ главы государства затрагивает, в частности, предприятия топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

С 16 октября эти организации должны возвращать из-за границы не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём не менее 90% переведённых средств бизнес обязан обменивать на рубли.

«Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций… Решение поможет выравниванию баланса между спросом и предложением (на валютном рынке. — RT)», — объяснял инициативу президента премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, с мая по сентябрь 2023 года курсы иностранных валют на Московской бирже выросли почти на 20%, а в первой половине октября стоимость доллара, например, поднималась выше 102 рублей — максимального уровня с марта 2022-го. Главной причиной наблюдаемой динамики стал дисбаланс между предложением зарубежных денежных знаков в России и спросом на них.

Так, получаемых от экспорта долларов, евро и юаней начало поступать в страну меньше, чем год назад, а востребованность бизнеса в них резко выросла в связи с восстановлением импорта. Растущая нехватка валют на рынке привела к их удорожанию относительно рубля в последние месяцы.

Gettyimages.ru

© Max Zolotukhin

По словам Владимира Путина, участившиеся в последнее время курсовые колебания не говорят об ухудшении ситуации в экономике, поскольку все основные показатели сегодня демонстрируют положительную динамику. Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, на фоне отказа от валютного регулирования многие компании предпочитают значительную часть выручки оставлять за рубежом.

«Вопрос просто в валютном регулировании... Как у нас в народе говорят, голь на выдумки хитра. Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее — они придумают обходные пути. И придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… сегодня они стабильные», — объяснил Путин.

Тем не менее руководству страны всё же необходимо несколько подправить валютное регулирование, поскольку для бюджета курс нужен чуть-чуть пониже, добавил глава государства. Так, решение обязать экспортёров продавать значительную часть валютной выручки должно дать «позитивный результат», уверен российский лидер.

С оглядкой на Центробанк и нефть

По данным Центробанка, произошедшее в предыдущие месяцы повышение валютных курсов в России привело к заметному удорожанию зависимых от импорта категорий товаров и услуг. В результате если ещё в конце мая годовая инфляция в стране составляла 2,51%, то к середине октября значение достигло 6,38%, говорится в материалах Минэкономразвития.

Также по теме Для сдерживания инфляции: Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых В пятницу, 15 сентября, руководство российского Центробанка вновь решило повысить ключевую ставку и довести её до 13% годовых. Как...

На фоне ослабления нацвалюты и последовавшего за этим ускорения инфляции Банк России начиная с июля уже трижды поднимал ключевую ставку и довёл её с 7,5 до 13% годовых. При этом эксперты не исключают вероятность ещё одного повышения уже в ближайшую пятницу.

«Жёсткий курс денежно-кредитной политики Центробанка остаётся одним из фундаментальных факторов укрепления рубля. 27 октября регулятор может вновь повысить ставку и довести её до 14% годовых, а это должно сыграть в пользу сокращения спроса на иностранную валюту», — предположил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Повышение ставки ЦБ сопровождается удорожанием кредитов, что призвано охладить потребительскую активность в стране и тем самым сдержать рост потребительских цен. Помимо этого, действия регулятора обычно приводят к повышению доходности депозитов и облигаций федерального займа, в результате чего хранение денег в рублях становится более привлекательным по сравнению с иностранной валютой.

Gettyimages.ru

© hank5

По словам Михаила Зельцера, в настоящий момент дополнительную поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефти. Так, согласно оценке Министерства финансов, к середине октября котировки сырья российской марки Urals достигли $83,35 за баррель. Это в полтора раза больше, чем было ещё в конце мая, и почти на 40% выше установленного Западом потолка цен.

Тем не менее опрошенные RT эксперты пока придерживаются разных оценок относительно дальнейших перспектив курса рубля. По мнению Николая Ряскова, до конца года стоимость доллара всё ещё может вернуться в диапазон 95—100 рублей. В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, напротив, считает возможным снижение показателя до 85—90 рублей. Чуть более сдержанный, но тоже оптимистичный прогноз сделал и Михаил Зельцер.