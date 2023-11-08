«Будем прорабатывать ответные меры»: в Кремле отреагировали на инициативу США передать часть российских активов Украине

Россия проработает ответ на возможный отъём её активов за рубежом, заявил 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва будет оспаривать подобные решения, а Запад столкнётся с серьёзными юридическими издержками. Так представитель Кремля прокомментировал одобрение в американской палате представителей законопроекта о передаче Украине замороженных российских резервов. По мнению экспертов, у Вашингтона остаётся всё меньше желания и собственных средств для помощи Киеву, поэтому власти страны рассматривают альтернативные варианты. Вместе с тем попытка забрать деньги у Москвы рискует подорвать международное доверие к США и доллару, считают аналитики. Специалисты при этом не исключают вероятность принятия симметричных мер со стороны России в отношении заблокированных в РФ средств американских компаний.

Россия ответит на конфискацию своих активов за рубежом в случае принятия такого решения странами Запада. Об этом в среду, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, США и Евросоюз уже давно предпринимают попытки отнять часть замороженных российских резервов. Подобные инициативы представитель Кремля назвал незаконными и предупредил, что Москва будет оспаривать их в бессрочном порядке.

«Это повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется. Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — подчеркнул Песков.

Вечером 7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине заблокированных российских активов. Инициативу поддержали 40 законодателей, и только двое проголосовали против.

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Документ был внесён на рассмотрение ещё в июне и, в частности, наделяет американского госсекретаря полномочиями предоставлять дополнительную помощь Киеву, используя замороженные резервы Центрального банка России или другие зарубежные активы Москвы. Решение о конфискации этих средств должен будет принимать американский президент, после чего деньги планируется направлять в специальный фонд поддержки Украины.

После прошедшего накануне голосования в комитете по иностранным делам законопроект должна рассмотреть палата представителей полного состава. Как полагает доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов, в конечном итоге документ может быть одобрен, поскольку у США остаётся всё меньше возможностей и желания помогать Украине собственными деньгами.

«Палата во многом руководствуется решениями профильного комитета, поэтому вполне может одобрить инициативу. Это выгодно. В бюджете США наблюдается значимый дефицит, а свои средства американцы не горят желанием больше задействовать на помощь Украине. Не исключено, что на этом фоне они будут ориентироваться на российские активы и за счёт их конфискации финансировать Киев», — предположил Суверов в разговоре с RT.

AP

Вместе с тем возможная конфискация российских активов создаст прецедент, который рискует обернуться серьёзными последствиями для самих Соединённых Штатов. Такую точку зрения в интервью RT выразил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«На подобные действия Вашингтона могут очень остро и болезненно отреагировать развивающиеся страны. Это грозит тем, что зарубежные инвесторы станут меньше доверять законодательству и активам Штатов. Поэтому, думаю, путь законопроекта будет долгим. Палата представителей и сенат могут обсуждать его достаточно длительное время, и не факт, что в итоге закон пройдёт», — пояснил Абрамов.

«Грозит утратой доверия»

Согласно информации специализированной базы данных Castellum.AI, после начала специальной военной операции, в феврале 2022 года, Вашингтон вместе с ЕС и другими союзниками ввёл против Москвы уже более 15,2 тыс. различных ограничений. Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Москва смогла частично подготовиться к подобному сценарию и за предыдущие несколько лет вывела значительную часть своих денег из американских активов. Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, всё равно удалось заблокировать около половины российских ЗВР более чем на $300 млрд.

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Так, к началу 2022 года объём активов Банка России в иностранных валютах и золоте составлял почти $613 млрд. Основной объём международных резервов приходился на долю евро (33,9%), золота (21,5%), юаня (17,1%), доллара (10,9%) и фунта стерлингов (6,2%). Остальные средства были распределены по другим валютам.

В США на тот момент было размещено лишь 6,4% российских ЗВР, в Великобритании — 5,1%, в Японии — 9,3%, во Франции — 9,9%, В Германии — 15,7%, а в Китае — 16,8%. Ещё 15,3% Центробанк держал на счетах других стран и межгосударственных организаций. Золото между тем остаётся в хранилищах ЦБ на территории России.

«Примечательно, что большую часть этих активов Запад сам не может найти. Деньги могут храниться, например, в частных банках той же Швейцарии, а там есть банковская тайна, которая не обязывает финорганизации раскрывать информацию о своих клиентах», — отметил в беседе с RT экономист компании BitRiver Андрей Лобода.

Более того, после заморозки резервов Центробанка в долларах и евро Москва дала симметричный ответ и запретила иностранцам продавать российские ценные бумаги, а также выводить средства из финансовой системы страны. В результате на территории РФ оказались заблокированы деньги инвесторов и компаний из недружественных государств на те же $300 млрд.

«В случае конфискации наших золотовалютных резервов за рубежом речи именно о зеркальных мерах со стороны Москвы не идёт, поскольку западные центробанки не хранили активы в рублях или российских ценных бумагах. Однако в теории мы можем арестовать или конфисковать активы частных инвесторов и компаний из США, чего им, конечно, очень бы не хотелось», — добавил Андрей Лобода.

Похожую точку зрения выразил и Александр Абрамов. Вместе с тем, как полагает эксперт, Россия вряд ли вслед за США прибегнет к использованию незаконной практики по отъёму чужих денег и, вероятно, будет использовать более цивилизованные меры в качестве ответных шагов.

«Конфискация средств частных компаний имеет высокие риски для будущего. Зарубежные инвесторы это надолго запомнят, что потом будет негативно влиять на уровень иностранных инвестиций. То есть с нашей стороны должен быть точечный и взвешенный ответ», — подчеркнул Абрамов.

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Как заявила в среду председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, Россия будет предпринимать все шаги для защиты своих законных интересов. При этом обсуждаемая конфискация активов ЦБ может иметь «негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы», добавила глава регулятора.

Примечательно, что на фоне антироссийских санкций Запада структуру своих золотовалютных резервов уже начал пересматривать Китай. Так, с начала 2022 года КНР вывела из казначейских облигаций США почти $235 млрд и сократила вложения в эти ценные бумаги до $805,4 млрд — самого низкого уровня за последние 14 лет. Эксперты не исключают, что в дальнейшем примеру Пекина могут последовать и другие страны.