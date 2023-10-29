Отчуждение активов: в Госдуме допустили симметричный ответ в случае использования Европой замороженных средств РФ

Возможное использование Европой замороженных средств России может привести к симметричному ответу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также констатировал, что при таком развитии событий российская сторона конфискует гораздо больше активов, принадлежащих недружественным странам. Согласно данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС после начала СВО заморозил российские активы общей стоимостью €211 млрд. В декабре, как пишут западные СМИ, ЕК представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.

В случае воровства Европой замороженных средств России может последовать симметричный ответ. На это западным странам указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь начали разговоры об использовании замороженных средств России, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева. По его словам, произошло это на фоне печального финансового положения европейских государств и стремления еврочиновников удержаться на своих местах.

«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он также привёл данные о том, что Евросоюз с 2022 года потратил на поддержку киевского режима более €85 млрд, что дорого обошлось обычным европейцам: рост цен, экономика в рецессии, промышленность в упадке.

Кроме того, Володин констатировал сильное ухудшение ситуации в Европе за последние несколько лет, обратив внимание на снижение роста экономики еврозоны, уменьшение индекса деловой активности в производственном секторе и сфере услуг до самого низкого значения, которое наблюдалось ранее только во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Как итог, на смену политикам, выступающим за войну до последнего украинца, приходят те, кого в первую очередь волнуют внутренние проблемы, — пояснил Володин. — По этой причине сегодня в Европе уже нет прежнего единства: на последнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование киевского режима в размере €50 млрд».

Эту ситуацию подтверждает французский телеканал BFMTV. В своей статье он указывает, что финансовая помощь Украине стала камнем преткновения для европейских стран во время пересмотра бюджета на 2024—2027 годы. Многие государства отказываются выделять Киеву больше денег на фоне экономического спада и требуют перераспределить уже существующие фонды, передаёт ИноТВ.

Ранее на этой неделе Урсула фон дер Ляйен напомнила, что ЕС заморозил российские активы общей стоимостью €211 млрд после начала СВО. По её словам, Брюссель в скором времени представит предложения по использованию доходов от этих средств для помощи и поддержки восстановления Украины.

По данным Financial Times, речь идёт не менее чем о €3,3 млрд. Ожидается, что в декабре Еврокомиссия представит юридический механизм по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов России.

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В начале октября главы министерств финансов и центральных банков стран «группы семи» в своём заявлении подчеркнули, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока российская сторона не возместит ущерб Украине.

«Разрушают доверие к себе»

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума, подчёркивал, что глобальная экономика продолжает меняться, поскольку ряд стран, прежде всего западных, своими руками разрушают систему финансовых и торговых отношений, которую сами же и выстраивали.

«К чему это ведёт? К тому, что все страны задумались о создании своих собственных инструментов, о создании новых систем расчётов, задумались о том, стоит ли в тех же Штатах или где-то в Европе хранить свои сбережения, накопления, стоит ли вкладывать в ценные бумаги этих стран свои сбережения. Я вам гарантирую, я знаю, что это происходит», — говорил президент России.

По его словам, дело вовсе не в замороженных золотовалютных резервах, так как «мы уже в два раза больше заработали».

«Дело в подрыве доверия к тем, кто это делает: разрушают доверие к себе. То же самое происходит в торговле, в ограничениях, связанных с торговлей. Поэтому, бог их знает, сами виноваты в том, что такие негативные последствия неизбежно наступят для них, они уже наступают. Мы же к этому не стремились, но всё равно это объективный процесс, связанный с ростом новых быстроразвивающихся экономических центров», — констатировал Путин.