«Исторически необходим»: Путин назвал неизбежным построение многополярного миропорядка

Процесс построения многополярного миропорядка исторически необходим и неизбежен, заявил Владимир Путин. По его словам, мировое сообщество постепенно избавляется от финансово-экономической модели, загоняющей в долги и лишающей ресурсов целые регионы мира. Президент России также отметил бурное развитие технологичных финансовых инструментов.

В мире идёт отказ от финансово-экономической модели, загоняющей в долги. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии «Разговор на равных», проводимой в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансово-экономической модели, целью у которой является только загнать в долги, в кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира. Я думаю, вы согласитесь, такое будущее мало кому понравится. И потому процесс построения именно многополярного миропорядка — более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества — просто неизбежен, исторически необходим», — сказал президент России.

Владимир Путин также обратил внимание на бурное развитие финансовой сферы. Глава государства заметили, что появляются новые цифровые валюты, цифровые финансовые активы, новые платёжные сервисы и модели финансовых расчётов, в том числе с использованием технологий блокчейна, так называемого распределённого реестра.

«В этой сфере, особенно когда речь идёт о международном экономическом сотрудничестве, крайне важны взаимное доверие и уважительное отношение к интересам партнёров, к интересам друг друга. А если такой фундамент, такая основа есть, то современные, по сути, революционные технологические подходы позволяют создать действительно уникальную систему финансовых расчётов, а если смотреть шире — новаторскую инфраструктуру глобальной экономической, торговой, промышленной и научной кооперации», — подчеркнул он.

В качестве примера уважительного международного сотрудничества в сфере экономики он привёл совместный проект ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, который позволяет им осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют.

«То есть никакая третья сторона просто не имеет никакой возможности для злоупотреблений и для того, чтобы вмешаться в проведение платежей, в том числе заблокировать, например, сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги и активы. А такое, к сожалению, в современном мире бывает. Здесь сидят совсем молодые люди, но могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тёти, которые, видимо, большим умом всё-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счёте и им самим во вред», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России уже указывал на зарождение новой модели взаимоотношений, но уже не по западным лекалам, для избранного «золотого миллиарда», а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира.

Выступая на пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума, глава государства подчёркивал, что глобальная экономика продолжает меняться, поскольку ряд стран, прежде всего западных, своими же руками разрушают систему финансовых и торговых отношений, которую сами же и выстраивали.

«Очень важно, что на этом фоне в мире расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы то ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам, и таких государств становится всё больше и больше, причём в разных регионах мира», — говорил Путин 12 сентября.

«У России много друзей в Европе»

Также Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии «Разговор на равных» отметил, что у России много друзей в странах Европы, которые также являются сторонниками традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых.

«Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе. Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много», — пояснил глава государства.

По его словам, просто такие люди «ведут себя потише и не выпячивают свою позицию».