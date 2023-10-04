Путин рассчитывает, что мир придёт к консенсусу по финансовой безопасности

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что мир в итоге придёт к консенсусу по вопросу международной финансовой безопасности.

В ходе пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности один из участников из Индии заявил о важности сотрудничества стран в борьбе с финансовой преступностью.

Путин отметил, что Россия несколько лет назад внесла в ООН предложение по созданию международно-правовой системы и предложила подписать международный договор.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придём к какому-нибудь консенсусу», — сказал российский президент.

Также Путин заявил, что мир постепенно избавляется от диктатуры финансово-экономической модели, которая загоняет целые регионы в долги и превращает страны в экономические колонии, лишая их ресурсов для развития.