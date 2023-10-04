Узнать больше

Путин рассчитывает, что мир придёт к консенсусу по финансовой безопасности

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что мир в итоге придёт к консенсусу по вопросу международной финансовой безопасности.

В ходе пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности один из участников из Индии заявил о важности сотрудничества стран в борьбе с финансовой преступностью.

Путин отметил, что Россия несколько лет назад внесла в ООН предложение по созданию международно-правовой системы и предложила подписать международный договор.

«Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, всё-таки в конечном итоге мы придём к какому-нибудь консенсусу», — сказал российский президент.

Также Путин заявил, что мир постепенно избавляется от диктатуры финансово-экономической модели, которая загоняет целые регионы в долги и превращает страны в экономические колонии, лишая их ресурсов для развития.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить