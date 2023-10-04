Путин: мир избавляется от финансовой диктатуры, которая загоняет регионы в долги
Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Как подчеркнул президент, в частности, уход от «власти доллара» означает уход от недобросовестного внешнего воздействия.
RT ведёт трансляцию выступления главы государства.
1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.