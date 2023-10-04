Путин: мир избавляется от финансовой диктатуры, которая загоняет регионы в долги

Мир постепенно избавляется от диктатуры финансово-экономической модели, которая загоняет целые регионы в долги и превращает страны в экономические колонии, лишая их ресурсов для развития.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Как подчеркнул президент, в частности, уход от «власти доллара» означает уход от недобросовестного внешнего воздействия.

RT ведёт трансляцию выступления главы государства.

1 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году будет в национальных валютах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.