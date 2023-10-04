Путин: у России много друзей в Европе, которые разделяют традиционные ценности

У России много друзей в Европе, там множество людей разделяют традиционные семейные ценности, просто сейчас они ведут себя «потише», заявил российский президент Владимир Путин.

Путин обратил внимание на то, что люди, которые считают, что «традиционные ценности умерли», ведут себя агрессивно, особенно в Европе и Северной Америке.

«Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», — сказал глава государства во время пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Ранее президент России заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

Позже стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».