Путин: у России много друзей в Европе, которые разделяют традиционные ценности
- РИА Новости
Путин обратил внимание на то, что люди, которые считают, что «традиционные ценности умерли», ведут себя агрессивно, особенно в Европе и Северной Америке.
«Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», — сказал глава государства во время пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Ранее президент России заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.
Позже стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».