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Путин: у России много друзей в Европе, которые разделяют традиционные ценности

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У России много друзей в Европе, там множество людей разделяют традиционные семейные ценности, просто сейчас они ведут себя «потише», заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: у России много друзей в Европе, которые разделяют традиционные ценности
  • РИА Новости

Путин обратил внимание на то, что люди, которые считают, что «традиционные ценности умерли», ведут себя агрессивно, особенно в Европе и Северной Америке.

«Людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», — сказал глава государства во время пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Ранее президент России заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

Позже стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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