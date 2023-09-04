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Началась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

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Стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Началась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«Приём заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту может любая семья, объединившись в команду», — говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Отмечается, что итоги конкурса подведут в следующем году.

Победителям достанутся сертификаты на улучшение жилищных условий, а также возможность отправиться в путешествие по стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

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