Началась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Стартовала регистрация участников на конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Приём заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту может любая семья, объединившись в команду», — говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Отмечается, что итоги конкурса подведут в следующем году.

Победителям достанутся сертификаты на улучшение жилищных условий, а также возможность отправиться в путешествие по стране.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.