Началась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»
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«Приём заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Присоединиться к новому проекту может любая семья, объединившись в команду», — говорится в сообщении пресс-службы конкурса.
Отмечается, что итоги конкурса подведут в следующем году.
Победителям достанутся сертификаты на улучшение жилищных условий, а также возможность отправиться в путешествие по стране.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.