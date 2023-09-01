Путин сообщил, что в России появится новый семейный конкурс

Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.

Глава государства отметил, что пока не проводилось подобного конкурса на платформе «Россия — страна возможностей». Президент ожидает, что конкурс станет народным.

Он подчеркнул, что российским властям хочется, чтобы в конкурсе участвовали представители разных поколений для демонстрации развития семьи и того, как передаются знания из поколения в поколение.

Путин добавил, что заявки на участие в подобных проектах можно будет подать уже с 4 сентября.

«Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесёт свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития», — приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее Путин заявил о планах России создать школы в семи городах и двух сёлах Киргизии до 2027 года.