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Путин сообщил, что в России появится новый семейный конкурс

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в стране будут проводить новый семейный конкурс, который внесёт вклад в развитие традиционных ценностей.
Путин сообщил, что в России появится новый семейный конкурс
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Глава государства отметил, что пока не проводилось подобного конкурса на платформе «Россия — страна возможностей». Президент ожидает, что конкурс станет народным. 

Он подчеркнул, что российским властям хочется, чтобы в конкурсе участвовали представители разных поколений для демонстрации развития семьи и того, как передаются знания из поколения в поколение. 

Путин добавил, что заявки на участие в подобных проектах можно будет подать уже с 4 сентября.

«Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесёт свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития», — приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее Путин заявил о планах России создать школы в семи городах и двух сёлах Киргизии до 2027 года.

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