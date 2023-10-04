Путин назвал создание многополярного мира неизбежностью

Президент России Владимир Путин заявил, что создание многополярного мира неизбежно и необходимо.

Об этом он сказал на пленарной сессии «Разговор на равных» в рамках третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества, просто неизбежен, исторически необходим», — сказал Путин.

RT ведёт трансляцию выступления главы государства.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира.