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Путин: Россия и КНР выступают с позиций формирования многополярного мира

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Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию дал импульс развитию двусторонних связей.

«Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел», — сказал Путин.

Он отметил, что эти правила меняются каждый день в соответствии с конъюнктурой.

Ранее Путин сообщил, что принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь».

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