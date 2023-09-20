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Путин принял приглашение поучаствовать в форуме «Один пояс — один путь» в КНР

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что принял предложение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». Об этом пишет ТАСС.
Путин принял приглашение поучаствовать в форуме «Один пояс — один путь» в КНР
  • РИА Новости

Путин отметил, что с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР в октябре 2023 года в рамках форума «Один пояс — один путь».

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с Си Цзиньпином.

9 сентября директор первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев заявил, что Россия готовится к участию в форуме «Один пояс — один путь».

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