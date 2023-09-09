МИД: Россия готовится к участию в форуме «Один пояс, один путь» в октябре

Директор первого департамента Азии российского МИД Георгий Зиновьев заявил, что Россия готовится к участию в форуме «Один пояс, один путь», который состоится в октябре в Китае.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Мы... находимся с партнёрами в тесном контакте по всем вопросам подготовки российского участия в мероприятии», — рассказал Зиновьев.

Он также напомнил, что по приглашению главы китайского государства Си Цзиньпина президент России Владимир Путин принимал участие в предыдущих двух сессиях форума в Пекине в качестве главного гостя — в мае 2017 года и в апреле 2019 года.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Также замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поворот России к Азии не является вынужденным, данная политика всегда соответствовала стратегическим целям России.