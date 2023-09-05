Министры юстиции России и Китая обсудили противодействие западным санкциям
«С учётом нынешней геополитической обстановки мы придаём большое значение такому новому потенциальному направлению нашего сотрудничества как противодействие санкционному давлению со стороны ряда западных стран», — приводит российское ведомство слова Константина Чуйченко.
Он отметил, что односторонние ограничительные меры, нарушающие Устав ООН и общепризнанные нормы и принципы международного права, принимают сейчас множество различных форм и затрагивают практически все сферы жизни, в том числе и юстицию.
«Мы открыты для различных форматов двустороннего сотрудничества по этому вопросу», — сказал министр.
В ходе встречи главы ведомств условились о проведении в ближайшей перспективе экспертных консультаций по совершенствованию процесса передачи лиц, осуждённых к лишению свободы, в государства их гражданства.
Также была подписана программа взаимодействия, включающая в себя проведение ряда мероприятий, направленных «на развитие двусторонних отношений в сферах адвокатуры, бесплатной юридической помощи, правового просвещения, судебно-экспертной деятельности, нотариата, правотворческой деятельности, а также ведения правовых информационных ресурсов».