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Министры юстиции России и Китая обсудили противодействие западным санкциям

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RT
Министр юстиции России Константин Чуйченко и его китайский коллега Хэ Жун обсудили вопросы противодействия санкционному давлению на полях десятого совещания министров юстиции государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«С учётом нынешней геополитической обстановки мы придаём большое значение такому новому потенциальному направлению нашего сотрудничества как противодействие санкционному давлению со стороны ряда западных стран», — приводит российское ведомство слова Константина Чуйченко.

Он отметил, что односторонние ограничительные меры, нарушающие Устав ООН и общепризнанные нормы и принципы международного права, принимают сейчас множество различных форм и затрагивают практически все сферы жизни, в том числе и юстицию.

«Мы открыты для различных форматов двустороннего сотрудничества по этому вопросу», — сказал министр.

В ходе встречи главы ведомств условились о проведении в ближайшей перспективе экспертных консультаций по совершенствованию процесса передачи лиц, осуждённых к лишению свободы, в государства их гражданства.

Также была подписана программа взаимодействия, включающая в себя проведение ряда мероприятий, направленных «на развитие двусторонних отношений в сферах адвокатуры, бесплатной юридической помощи, правового просвещения, судебно-экспертной деятельности, нотариата, правотворческой деятельности, а также ведения правовых информационных ресурсов».

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