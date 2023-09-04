Узнать больше

МИД: поворот России к Азии не является вынужденным

Короткая ссылка
Поворот России к Азии не является вынужденным, данная политика всегда соответствовала стратегическим целям России, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
МИД: поворот России к Азии не является вынужденным
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Говоря о том, что у нас произошёл какой-то «новый поворот в нашей истории с Азией», это всегда соответствовало нашим стратегическим целям», — приводит РИА Новости слова Руденко на дискуссионной площадке клуба «Валдай».

Он отметил, что центр мировой политики и экономики перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В конце июля Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить