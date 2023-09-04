МИД: поворот России к Азии не является вынужденным

Поворот России к Азии не является вынужденным, данная политика всегда соответствовала стратегическим целям России, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Говоря о том, что у нас произошёл какой-то «новый поворот в нашей истории с Азией», это всегда соответствовало нашим стратегическим целям», — приводит РИА Новости слова Руденко на дискуссионной площадке клуба «Валдай».

Он отметил, что центр мировой политики и экономики перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.

В конце июля Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.