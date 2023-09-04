МИД: поворот России к Азии не является вынужденным
- globallookpress.com
- © Баранов Владимир
«Говоря о том, что у нас произошёл какой-то «новый поворот в нашей истории с Азией», это всегда соответствовало нашим стратегическим целям», — приводит РИА Новости слова Руденко на дискуссионной площадке клуба «Валдай».
Он отметил, что центр мировой политики и экономики перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион.
В конце июля Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.