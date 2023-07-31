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Россельхознадзор: ещё 10 российских компаний получили право на экспорт продукции в Китай

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Главное таможенное управление Китая дало разрешение ещё десяти предприятиям из России поставлять их продукцию в страну.
Россельхознадзор: ещё 10 российских компаний получили право на экспорт продукции в Китай
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора на официальном сайте ведомства.

«Право на экспорт получили ещё девять предприятий/судов по производству, перемещению, хранению продукции водного промысла, а также одна организация по производству молока и молочной продукции», — сказано в заявлении.

Также указывается, что на текущий момент в список российских компаний и судов, которые могут поставлять рыбопродукцию в КНР, включены 894 объекта. Ещё 56 предприятий имеют право отгружать молочную продукцию на китайский рынок.

Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине текущего года вырос на 543%.

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