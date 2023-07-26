В КНР сообщили, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%
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Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая.
Как отмечается в материале, в январе — июне КНР экспортировала в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей, что в пять раз больше, чем в январе — июне 2022 года (64,6 тыс. штук).
Таким образом, доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.
В марте посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что объём российско-китайского торгового оборота в 2022 году превысил $190 млрд.
В апреле он заявил, что экспорт китайских авто в Россию достиг 162 тыс. машин по итогам 2022 года. Годовой прирост составил более 33%.