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В КНР сообщили, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%

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Экспорт легковых автомобилей и грузовиков из Китая в Россию в первой половине 2023 года вырос на 543%.
В КНР сообщили, что поставки китайских легковых автомобилей в Россию выросли на 543%
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая.

Как отмечается в материале, в январе — июне КНР экспортировала в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей, что в пять раз больше, чем в январе — июне 2022 года (64,6 тыс. штук).

Таким образом, доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

В марте посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что объём российско-китайского торгового оборота в 2022 году превысил $190 млрд.

В апреле он заявил, что экспорт китайских авто в Россию достиг 162 тыс. машин по итогам 2022 года. Годовой прирост составил более 33%.

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